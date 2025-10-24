El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a medida que avanza la mañana. A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 31 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, llegando a un 34% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, lo que podría ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste al final del día, pero se mantendrá en niveles moderados.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.