El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-11 km/h hacia la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo sin interrupciones climáticas significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:31. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.