El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 30 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este, alcanzando rachas de hasta 14 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que el calor se sienta en su máxima expresión.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.