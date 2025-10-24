El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 30 grados, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 35% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección este, alcanzando rachas de hasta 14 km/h. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que el calor se sienta en su máxima expresión.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur
- Muere Mariano Hens, concejal socialista en el Ayuntamiento de Fuente Palmera
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Así se perfila la futura reforma de la avenida de Ollerías: cuatro carriles, cerca de 250 árboles y otras mejoras
- Un detenido en Pozoblanco en un amplio despliegue policial por vender medicamentos por Internet