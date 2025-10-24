El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

La humedad relativa será notable, comenzando en un 69% y aumentando gradualmente hasta un 84% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura comience a aumentar, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente, pero se mantendrá en rangos moderados, sin causar incomodidades significativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La humedad también comenzará a disminuir, lo que hará que la tarde sea más cómoda. El ocaso se producirá a las 19:29, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.