El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 64% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con una velocidad moderada que oscilará entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 27 km/h. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 29 grados hacia las 4 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

La puesta de sol está programada para las 19:38, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.