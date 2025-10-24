El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado debido a las temperaturas más altas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar problemáticas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol brille con fuerza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:26. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la hermosa localidad de Martos.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.