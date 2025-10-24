El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 22 y 21 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a media tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas más cálidas, pero sin llegar a ser incómoda.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este y noreste, manteniendo una velocidad moderada que ayudará a refrescar el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 30 grados , lo que puede hacer que la tarde sea bastante cálida. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia.

