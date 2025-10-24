El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (67%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12-20 km/h durante la tarde. Esta brisa ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero. A partir de las 5 de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el este, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la noche, se anticipa un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque sin afectar la claridad del cielo.

La puesta de sol se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. Las temperaturas comenzarán a descender después del ocaso, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para paseos y encuentros sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.