El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 66% y aumentando hasta un 94% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 68% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sea suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría ser un alivio ante el calor que se espera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un máximo de 30 grados , lo que hará que la tarde sea cálida, pero no excesivamente calurosa gracias a la brisa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:34. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.