El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el mediodía. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 72%, irá disminuyendo a medida que el día avance, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. La humedad se situará en torno al 51% hacia el final de la jornada.

El viento será otro de los protagonistas del día, con rachas que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, predominando del sureste durante la mañana y cambiando a direcciones como el noreste y el oeste a medida que se acerque la tarde. Las velocidades del viento serán moderadas, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los lucentinos disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día, manteniendo un ambiente mayormente soleado.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 4 de la tarde, antes de comenzar un ligero descenso hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 19:29, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar, situándose en torno a los 22 grados a las 10 de la noche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.