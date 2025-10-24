El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados a las 17:00 horas.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 68% y alcanzando un 95% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en el parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer a las 19:32 horas, seguido de una noche tranquila y fresca.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
