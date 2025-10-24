El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00 y alcanzando los 18 grados entre las 03:00 y las 05:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo a 19 grados a las 10:00. La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 67% y alcanzando un 75% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de mayor calidez.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, con un máximo de 27 grados entre las 15:00 y las 17:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas a partir de las 06:00, que podrían dar un toque de variabilidad al cielo sin afectar la claridad general. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 41% hacia las 18:00.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:24. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.