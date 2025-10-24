El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados a las 02:00 y alcanzando los 18 grados entre las 03:00 y las 05:00.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 18 grados a las 09:00 y subiendo a 19 grados a las 10:00. La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 67% y alcanzando un 75% a las 02:00, lo que podría generar una sensación de mayor calidez.
Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, con un máximo de 27 grados entre las 15:00 y las 17:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas a partir de las 06:00, que podrían dar un toque de variabilidad al cielo sin afectar la claridad general. La humedad comenzará a disminuir, llegando a un 41% hacia las 18:00.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.
No se prevén precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:24. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Linares.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.
