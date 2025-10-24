El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y descenderán gradualmente a 18°C durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 29°C en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28°C entre las 15:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23°C a las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 70% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:40 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.