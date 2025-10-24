El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará, permitiendo que la temperatura alcance un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades de alrededor de 3 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte, aumentando su intensidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que alcance hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, haciendo que la sensación térmica sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se experimentará bruma en las primeras horas de la mañana, que se disipará rápidamente.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.