El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 19 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% hacia las 10:00 horas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será algo húmedo por la mañana, se tornará más seco conforme se acerque el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A las 12:00 horas, se espera que el viento alcance una velocidad de 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas de la tarde. La dirección del viento variará, pero en general se mantendrá predominante desde el oeste y noroeste.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 28 grados entre las 15:00 y 17:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo mayormente despejado, hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Sin embargo, hacia el final de la tarde y la noche, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 19:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría indicar un cambio en el tiempo para los próximos días. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del cielo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.