El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer y subiendo hasta un 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol avance en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo densa, la tarde será más cómoda y propicia para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, favoreciendo la radiación solar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece la costa onubense.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados , antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno por la ciudad. En resumen, Huelva disfrutará de un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.