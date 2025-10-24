El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en la tarde, alrededor del 35% hacia el final de la jornada. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las altas temperaturas esperadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento ligero ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, lo que significa que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:31, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento ligero que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.