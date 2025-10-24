El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 17 grados a las 08:00 horas.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 31 grados en su punto máximo. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 33% hacia las 17:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas del día. A pesar de la calidez, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Predominará el viento del norte, que alcanzará su máxima intensidad a las 19:00 horas, con ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas.

En cuanto al estado del cielo, se espera que permanezca mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día de clima primaveral, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.