El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El 24 de octubre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente hasta alcanzar los 17 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 19 grados a la 01:00 y los 21 grados a las 11:00.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, comenzando en un 75% y alcanzando un 100% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 80% a las 10:00 y bajando a un 62% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida y agradable.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este y noreste, manteniendo velocidades moderadas que no superarán los 14 km/h. Esto permitirá que el tiempo se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, con un valor de 30 grados , lo que hará que la tarde sea cálida y propicia para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 28 grados a las 18:00 y 26 grados a las 19:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día sin lluvias ni nubes que obstruyan el sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el 24 de octubre de 2025, Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el esplendor del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.