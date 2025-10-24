El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a la medianoche y aumentando hasta un 90% a las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 45% hacia las 20:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h a las 17:00 horas. Este viento ligero será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:35 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento ligero que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.