El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El 24 de octubre de 2025, Cartaya se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 02:00 y 20 grados a las 01:00.

Durante la mañana, la temperatura seguirá subiendo, alcanzando los 21 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 29 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (75% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que el día avance, situándose en torno al 43% a las 16:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h durante la mañana y alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que las temperaturas se sientan más frescas en comparación con los valores máximos. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que permitirá que el tiempo se sienta estable y predecible.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:40. En resumen, el 24 de octubre en Cartaya se perfila como un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.