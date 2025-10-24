El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 17 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Este viento fresco será un alivio en las horas más cálidas, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 29 grados alrededor de las 17:00.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:33. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para salir a cenar o disfrutar de la vida nocturna de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.