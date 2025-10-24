El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 79% a las 2 de la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 49% hacia la tarde. Esto, combinado con el cielo despejado, hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 16 km/h. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 31 grados a las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, situándose en torno a los 28 grados a las 7 de la tarde.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.