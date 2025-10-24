El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente cálido y acogedor. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será mínima, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Estas condiciones de viento serán más notables en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avance la tarde. La brisa ligera será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a un ambiente confortable.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:28, ideal para paseos o actividades familiares al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.