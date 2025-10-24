El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 35% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas cercanas al mediodía. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte y noreste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en el horizonte, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se prevé que estas afecten la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados al caer el sol, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el sureste por la mañana y cambiando a norte y noreste en las horas centrales. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 14 km/h, lo que se considera una brisa ligera, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin incomodidades.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del exterior, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para actividades familiares, paseos y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.