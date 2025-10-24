El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 67% y aumentando gradualmente hasta un 93% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente durante las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 5 de la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avanza, se intensificará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche. La humedad también comenzará a disminuir, lo que hará que la noche sea más fresca y agradable. El ocaso se producirá a las 19:35, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.