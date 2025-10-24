El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde, pero se espera que se mantenga en torno a los 18 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 70% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 90% a las 8:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 46% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio ante las temperaturas que se prevén, que alcanzarán un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:25 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. En resumen, el día de hoy en Bailén se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y seco, ideal para paseos y actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.