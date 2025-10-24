El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 70% y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 5 de la tarde, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. A lo largo del día, el viento mantendrá una brisa suave, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el casco histórico de Baeza, conocido por su rica herencia cultural y arquitectónica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:24. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.