El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 19 grados durante las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% y bajará hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente cálido y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que en las horas de mayor viento, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, podría sentirse un ligero aumento en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán significativamente la luminosidad del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:28, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Baena se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deporte o simplemente disfrutar de un rato en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.