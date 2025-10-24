El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 29 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se situará en torno al 76%, irá disminuyendo progresivamente, alcanzando niveles más cómodos de entre el 40% y el 60% durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La brisa se mantendrá suave, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable para disfrutar del ocaso, que se producirá a las 19:26 horas.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.