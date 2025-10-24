El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 65% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 30 km/h. Esta brisa del norte aportará un alivio a las temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29 grados alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, situándose en torno a los 23 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 19:39.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Aljaraque realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

Por la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá observar un hermoso firmamento estrellado. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 21 grados, manteniendo un ambiente templado y agradable. En resumen, el día de hoy en Aljaraque se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades familiares y sociales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.