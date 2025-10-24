El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la humedad disminuya, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día. A las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 29 grados, lo que sugiere que será un momento ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 5 de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se anticipa la llegada de algunas nubes altas hacia el final del día. A las 6 de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados, y posteriormente bajando a 26 grados hacia las 9 de la noche. La humedad comenzará a aumentar de nuevo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con el ocaso programado para las 19:35, los residentes de La Algaba podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol en un ambiente despejado, cerrando así un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.