El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 57% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más tempranas del día. A medida que el sol se eleva, la humedad se irá disipando, lo que contribuirá a una sensación más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, no se esperan condiciones adversas ni fenómenos meteorológicos significativos que puedan alterar la tranquilidad del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto permitirá que los habitantes de Alcalá la Real realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute de la naturaleza en los alrededores.

El orto se producirá a las 08:32 y el ocaso a las 19:26, brindando un día con una duración de luz solar considerable. En resumen, el tiempo en Alcalá la Real será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, perfecto para paseos y actividades en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.