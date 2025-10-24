El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a media tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que se sitúe en 30 grados . Este aumento de temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 18:00 y las 21:00 horas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las nubes altas que se asomen no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol siga brillando.

En cuanto al viento, se espera que sople con mayor intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 21 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día soleado y cálido en Alcalá de Guadaíra. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.