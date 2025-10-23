El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 23 de octubre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 28 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con bruma y niebla en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 08:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 62% por la tarde, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más confortables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 17:00. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual de las temperaturas, que se situarán en torno a los 22 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del sol y el aire fresco, con temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.