El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana estarán marcadas por la presencia de bruma, especialmente en los periodos de la madrugada, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la bruma dará paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 22 y 29 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 08:38, mientras que el ocaso será a las 19:35, brindando a los utreranos una buena cantidad de horas de luz solar para disfrutar de sus actividades diarias. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.