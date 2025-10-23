El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, y se estabilizará en torno a los 22 grados durante la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 73% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 100% a las 5:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 62% hacia las 3 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura baje a 14 grados hacia las 21:00 horas, lo que podría hacer necesario llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.