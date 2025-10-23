El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 99% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 52% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de las temperaturas que, en su punto máximo, alcanzarán los 30 grados en las horas más cálidas del día.

El viento soplará de manera moderada, predominando de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Este viento, aunque suave, puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, especialmente en la tarde, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su pico. Las rachas de viento podrían ser más intensas, llegando hasta los 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de niebla, que se disipará rápidamente con el aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso alrededor de las 19:36. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.