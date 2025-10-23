El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 02:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 17 grados durante las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (99%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico en esta época del año en la región.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La bruma y la niebla que se experimentaron en las horas nocturnas se disiparán rápidamente, dejando paso a un día claro y soleado.
El ocaso se producirá a las 19:36 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una jornada cálida y soleada, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.
