El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 02:00 horas, antes de estabilizarse en torno a los 17 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la madrugada (99%), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 42% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico en esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La bruma y la niebla que se experimentaron en las horas nocturnas se disiparán rápidamente, dejando paso a un día claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 19:36 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se transformará en una jornada cálida y soleada, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de la belleza del entorno natural.

