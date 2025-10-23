El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 95% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 70% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 21 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas. La visibilidad será buena, aunque se experimentará bruma en las primeras horas, especialmente en la madrugada, que se disipará conforme avance el día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso en la temperatura, que podría llegar a los 23 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un viento suave y la ausencia de precipitaciones contribuirán a un día placentero para todos los rinconeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.