El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 64% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Puente Genil realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables hasta el ocaso, que se espera para las 19:31.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la localidad. Los habitantes pueden aprovechar este clima cálido y mayormente despejado para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23°C hacia el final del día, lo que hará que las condiciones sean ideales para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día cálido y cubierto, sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.