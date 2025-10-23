El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 81% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

El viento soplará desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 12 km/h desde el noroeste. Esta brisa suave será un alivio, especialmente en las horas más cálidas del día, cuando las temperaturas podrían llegar a un máximo de 24 grados en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:29, momento en el que el cielo se tornará más fresco y la visibilidad será excelente, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que nos ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.