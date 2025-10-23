El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Palma del Río se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 28 y 30 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (92%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, alrededor del 47% a las 15:00 horas. Esto hará que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del suroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 12 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente en la tarde, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 24 km/h, lo que aportará una brisa refrescante en medio del calor. Este viento será un aliado para mitigar la sensación de calor intenso que podría generarse durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 21 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:33 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves, lo que promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.