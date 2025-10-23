El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

Hoy, 23 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de la madrugada, la visibilidad puede verse reducida debido a la presencia de niebla, especialmente en las horas más tempranas, donde se registrarán condiciones de niebla densa. A medida que avance la mañana, se espera que estas condiciones mejoren, dando paso a un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el sol brille intensamente. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, dado que la radiación UV puede ser alta.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, donde se pueden registrar rachas de hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del tiempo primaveral.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día soleado y cálido. La bruma podría regresar en las horas nocturnas, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la visibilidad o la comodidad de los habitantes de Los Palacios y Villafranca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.