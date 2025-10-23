El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% al amanecer, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que el sol se eleva en el cielo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede aportar una ligera brisa que ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 19 grados al caer la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.