El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos del sur y suroeste, ayudará a mitigar un poco esta sensación. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 13 km/h, lo que se considera un alivio en comparación con el calor del día.

A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 17:00 horas. A partir de ahí, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 25 grados hacia el final de la jornada. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:34 horas, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones climáticas son favorables, la alta humedad en las primeras horas del día puede hacer que algunas personas se sientan un poco incómodas. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovechemos este día soleado y disfrutemos de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.