El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 87% al amanecer, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un cielo claro.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y agradable para disfrutar de una velada al aire libre.

El orto se producirá a las 08:34 y el ocaso a las 19:30, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para aprovechar el día. En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.