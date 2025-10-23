El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente en las horas de mayor calor. A partir de la tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 60%, lo que permitirá que el tiempo se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento será más notable en las zonas abiertas y costeras, donde se sentirá con mayor intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los habitantes de Moguer disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes planeen paseos como a aquellos que necesiten desplazarse por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:39. En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado y placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.