El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a lo largo del día, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 95%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza el día.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte de la jornada, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente claro, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:28. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se registró una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque esto no debería afectar la planificación de los habitantes de Martos.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hace de este un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados en las horas más tardías. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá dentro de rangos confortables. En resumen, Martos disfrutará de un día primaveral en pleno otoño, con condiciones meteorológicas favorables que invitan a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.