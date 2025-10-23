El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de octubre

El día de hoy, 23 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 19 y 20 grados . La bruma y la niebla que se han reportado en las primeras horas del día podrían persistir, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o zonas bajas, lo que podría afectar la visibilidad.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 19:34, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una tarde cálida y agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-22T20:57:12.